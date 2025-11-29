Isobel ci lascia Amici perde il pezzo da novanta | l’annuncio improvviso di Maria De Filippi Ma poi si scopre il motivo | notizia bomba

L’attesa per le nuove puntate di Amici è sempre palpabile, ma l’ultima registrazione ha riservato un vero e proprio colpo di scena che ha lasciato i fan a bocca aperta. Domenica, il pubblico scoprirà un dettaglio che ha già acceso la curiosità sui social: l’assenza di Isobel Kinnear dalle prossime puntate del talent. Maria De Filippi ha spiegato che la ballerina australiana sarà impegnata in “una nuova esperienza”, senza però aggiungere dettagli, alimentando il mistero e le speculazioni. La notizia è arrivata durante un momento di routine, i compiti assegnati alle ballerine Maria Rosaria e Anna, e ha immediatamente scatenato il dibattito sui social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

