In Etiopia c’è un campo segreto per addestrare i paramilitari sudanesi

In Etiopia si nasconde un campo segreto dove vengono addestrati i paramilitari sudanesi. Il conflitto tra l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido si fa sempre più complicato, coinvolgendo anche potenze africane e mediorientali. Le autorità locali non confermano ufficialmente, ma si sa che l’area viene utilizzata per preparare i combattenti. La situazione resta tesa e nessuno sembra in grado di trovare una via d’uscita immediata.

L’Etiopia ospita un campo segreto per l’addestramento di migliaia di combattenti delle Forze di supporto rapido (Rsf), un gruppo paramilitare attivo nel vicino Sudan, rivela un’inchiesta della Reuters. È l’ennesima indicazione del fatto che uno dei conflitti più sanguinosi al mondo sta trascinando al suo interno le potenze regionali africane e mediorientali. Otto fonti, tra cui un alto funzionario del governo etiope, affermano che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero finanziato la costruzione del campo, e fornito addestratori militari e supporto logistico. Questa rivelazione è confermata da un documento interno dei servizi di sicurezza etiopi e da un dispaccio diplomatico che la Reuters ha potuto consultare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Argomenti discussi: Lo scoop: i paramilitari che insanguinano il Sudan si addestrano in Etiopia; Il minuscolo cereale che ha cambiato il volto dell’agricoltura in Africa. Fotoreportage sul teff dall’Etiopia; Tensioni tra Etiopia ed Eritrea; Etiopia, Egitto, Emirati Arabi Uniti. Gli sponsor nella guerra civile in Sudan.

In Etiopia c’è un campo segreto per addestrare i paramilitari sudanesiIl conflitto tra l’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido sta trascinando al suo interno le potenze regionali africane e mediorientali. Un’inchiesta della Reuters Leggi ... internazionale.it

Lo scoop: i paramilitari che insanguinano il Sudan si addestrano in EtiopiaDopo tanti sospetti, ora c’è la prova. Secondo un’inchiesta dell’agenzia Reuters,, ricca di immagini satellitari, fonti locali e documenti, l’Etiopia sarebbe coinvolta nella guerra in Sudan. Infatti o ... msn.com

Secondo un’inchiesta di Reuters, l’Etiopia ospiterebbe un campo segreto per l’addestramento di migliaia di combattenti delle Forze di supporto rapido sudanesi (Rsf). Il sito, nella regione di Benishangul-Gumuz vicino al confine con il Sudan, sarebbe stato fina facebook

Secondo quanto riportato da Reuters, l’Etiopia ospita un campo segreto di addestramento per migliaia di combattenti delle Rapid Support Forces (RSF), accusate di uccisioni di massa, crimini di guerra e pulizia etnica, nella regione occidentale di Benishangul x.com