Primo sbarco del 2026 a Lampedusa | arrivati 30 sudanesi

A Lampedusa si registra il primo sbarco di migranti nel 2026, con l’arrivo di 30 sudanesi a bordo di un piccolo gommone. Il gruppo è stato soccorso dalla Guardia di finanza, che ha intervenuto con la motovedetta V1104. L’evento segna l’inizio di un nuovo anno di monitoraggio e gestione delle situazioni di emergenza nel territorio isolano.

Primo sbarco di migranti dell’anno a Lampedusa, dove sono giunti 30 sudanesi: erano a bordo di un gommone di otto metri, che è stato soccorso dalla motovedetta V1104 della Guardia di finanza. I migranti, trasferiti all’ hotspot di contrada Imbriacola che era vuoto, hanno raccontato di essere salpati da Sorman, in Libia, e di aver pagato l’equivalente di 950 euro per la traversata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

