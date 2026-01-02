Migranti | primo sbarco dell’anno a Lampedusa arrivati 30 sudanesi

Il primo sbarco di migranti dell’anno a Lampedusa si è verificato con l’arrivo di 30 sudanesi. Il soccorso in mare è stato effettuato dalla Guardia di Finanza, che ha intercettato e assistito un gommone di circa otto metri. Questo intervento segna l’inizio delle operazioni di gestione migratoria sull’isola per il nuovo anno.

Il soccorso in mare. È avvenuto il primo sbarco di migranti dell'anno a Lampedusa, dopo che un gommone di circa otto metri è stato intercettato e soccorso dalla Guardia di Finanza, in particolare dalla motovedetta V1104. A bordo dell'imbarcazione viaggiavano 30 persone di nazionalità sudanese. La partenza dalla Libia. I migranti hanno raccontato di essere partiti da Sorman, in Libia, affrontando la traversata del Mediterraneo dopo aver pagato 950 euro ciascuno per il viaggio. Il racconto conferma ancora una volta le rotte e i costi imposti dai trafficanti di esseri umani.

