Santuario Annunziata al via i lavori di ristrutturazione del cassettonato | la firma

A Giugliano iniziano i lavori di ristrutturazione del Santuario dell’Annunziata, un intervento atteso da oltre vent’anni. L’avvio delle opere rappresenta una tappa importante per preservare un simbolo di fede e storia locale, rafforzando il legame tra la comunità e il patrimonio culturale.

Una giornata che segna una svolta attesa da oltre vent’anni: a Giugliano prendono ufficialmente il via i lavori di restauro del Santuario dell’Annunziata, uno dei luoghi simbolo della fede e dell’identità storica della comunità. Dopo decenni di impalcature ferme e un cassettonato ligneo sempre più degradato, oggi la firma che dà il via al cantiere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Santuario Annunziata, al via i lavori di ristrutturazione del cassettonato: la firma

Airola : In agenda...Chiesa Annunziata 6/12 ore 19,00 - facebook.com Vai su Facebook

Santuario rimesso a nuovo. Lavori per 500mila euro - Sono iniziati i lavori di restauro del Santuario della Beata Vergine del Roggione, un luogo che da secoli è fonte di spiritualità per l’intera comunità e non solo. Secondo ilgiorno.it