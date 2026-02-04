Agrivoltaico a Reggio Emilia polemiche e veleni Tutti i numeri del maxi impianto

Reggio Emilia si trova al centro di nuovi contrasti legati all'agrivoltaico. Il maxi impianto, che coprirà 13,2 ettari, sta già scatenando polemiche tra chi sostiene che rappresenti una svolta per l’energia rinnovabile e chi invece teme danni all’ambiente e all’agricoltura locale. I lavori sono in corso, ma le opinioni si dividono, e le tensioni aumentano di giorno in giorno.

Reggio Emilia, 4 febbraio 2026 – Agrivoltaico, ecco la fotografia dell'impianto della discordia. Si estenderà su una superficie di 13,2 ettari, sarà composto da 12.740 pannelli e insisterà su un contesto agricolo «di alto valore economico e territoriale », perché legato alla produzione di foraggio per le mucche della filiera del Parmigiano Reggiano. È la «carta di identità» del maxi impianto agrivoltaico (che coniuga cioè la coltivazione di terreni agricoli con la produzione di elettricità), proposto dalla società 'Atlas Solar 18' di Udine a Reggio Emilia, in un'area agricola a sud est della città (in località Giarola) distante meno di 8 chilometri dall'agglomerato urbano.

