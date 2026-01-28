' Per la Puglia' Passero eletto capogruppo in Consiglio regionale

Ruggiero Passero è stato eletto capogruppo della lista ‘Per la Puglia’ in Consiglio regionale. L’ha scelto all’unanimità il gruppo, con l’appoggio di Sebastiano Leo, Saverio Tammacco e Antonio Tutolo. Ora si prepara a guidare l’opposizione o il sostegno alla maggioranza, a seconda di come si svilupperanno le prossime settimane.

Alla prima esperienza da consigliere, eletto nella Bat, guiderà il gruppo composto da Sebastiano Leo, assessore al Bilancio, Saverio Tammacco e Antonio Tutolo È Ruggiero Passero il capogruppo della lista ‘Per la Puglia’ in Consiglio regionale. Sebastiano Leo, assessore al Bilancio, e i colleghi Saverio Tammacco e Antonio Tutolo lo hanno eletto all’unanimità. “Sono onorato di poter rappresentare la lista Per la Puglia nel ruolo di capogruppo in consiglio regionale - afferma Passero -. Nonostante sia alla prima esperienza da consigliere, i miei colleghi hanno riconosciuto in me la figura più adatta a rappresentarli, anche in virtù del bagaglio di conoscenze e competenze acquisite in anni di attività politica.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

