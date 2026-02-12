Novak Djokovic si alza in piedi, sorpreso, mentre il pubblico applaude il salto mortale all’indietro di Ilia Malinin. Il pattinatore americano ha portato un gesto spettacolare, anche se il punteggio non lo premia come meriterebbe. Djokovic, seduto in tribuna, si è lasciato andare a un’espressione di incredulità, con le mani sulla testa.

Novak Djokovic è saltato in piedi dalla sedia. Si è messo entrambe le mani sulla testa. Il salto mortale all’indietro di Ilia Malinin lo ha lasciato a bocca aperta. Conosciuto come il “Dio dei Quad” per essere l’unico pattinatore ad aver eseguito un quadruplo axel in gara, il ventunenne americano sta riscrivendo le regole del p attinaggio su ghiaccio artistico. N on solo tecnica estrema ma spettacolo puro. I suoi salti mortali all’indietro — vietati per quasi mezzo secolo e tornati legali nel 2024 — sono diventati il simbolo di una rivoluzione silenziosa. Lo scrive il Los Angeles Times “Penso che sia davvero qualcosa che sta riportando in auge questo sport”, ha detto Malinin, che si prepara a vincere la medaglia d’oro nel singolo maschile durante il programma libero di domani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ilia Malinin, il salto mortale all’indietro rende più affascinante il pattinaggio ma vale poco come punteggio

Ilia Malinin ha fatto il colpo a sorpresa alle Olimpiadi.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Ilia Malinin si fa notare ancora una volta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Chi è Ilia Malinin, il pattinatore USA che ha sconvolto le Olimpiadi invernali con un salto mortale all'indiet; Pattinaggio: chi è Ilia Malinin, il re dei salti impossibili che ha già conquistato i Giochi; Malinin venerdì vola verso l'oro con il suo salto mortale all'indietro, illegale per 50 anni. Negli Anni '90 una donna iconoclasta lo atterrò davanti alle facce dei giudici, si chiamava Surya Bonaly; Quadruplo axel di Ilia Malinin, la fisica spiega il segreto del salto più difficile del pattinaggio artistico alle Olimpiadi.

