Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anni

Ilia Malinin ha fatto il colpo a sorpresa alle Olimpiadi. L’atleta americano ha eseguito un salto mortale all’indietro che non si vedeva in gara da 25 anni. Il salto, vietato dal 1976, riporta in pista una mossa che nessuno aveva più osato tentare. Malinin ha conquistato l’oro nel Team Event con gli Stati Uniti, lasciando tutti a bocca aperta con la sua imprevedibile performance.

Ilia Malinin riporta in gara il salto mortale all'indietro vietato nel 1976 e vince l’oro nel Team Event con gli Stati Uniti: nessuno lo eseguiva in gara dal 1998.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ilia Malinin Il quintuplo Axel è possibile? Il parere dell'esperto e il sogno da record di Ilia Malinin Il sogno di un quintuplo Axel torna a scuotere il mondo del pattinaggio di figura. Pattinaggio, perché Ilia Malinin è "come il primo uomo sulla luna" Ilia Malinin, il giovane pattinatore americano di 21 anni, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello sport con un’impresa storica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ilia Malinin Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anniIlia Malinin riporta in gara il salto mortale all’indietro vietato nel 1976 e vince l’oro nel Team Event con gli Stati Uniti: nessuno lo eseguiva in gara dal 1998. Breaking news e storie del giorno ... fanpage.it Ilia Malinin, il «dio dei quadrupli», sta facendo ritornare pop il pattinaggio di figura?A 21 anni, è l’unico pattinatore ad aver eseguito in gara un quadruplo Axel (15 volte). In testa al ranking mondiale, è tra i favoriti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Il prossimo passo per ... vanityfair.it Novak Djokovic, il Re del tennis, esulta durante la stupenda performance di Ilia Malinin, il Re del ghiaccio! facebook Nole Djokovic totalmente in estasi per l’esibizione di Ilia Malinin x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.