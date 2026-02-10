Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Ilia Malinin si fa notare ancora una volta. A soli 21 anni, il pattinatore americano conquista il pubblico con un salto mortale che lascia tutti a bocca aperta. La sua performance si aggiunge alle emozioni di questa edizione, dimostrando di essere uno dei protagonisti più sorprendenti sulla scena internazionale.

Alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina è tripudio per Ilia Malinin, il giovanissimo pattinatore americano che ad appena 21 anni è già una divinità su ghiaccio. Non è un caso se lui stesso si fa chiamare “ Quad-God “, il dio del salto quadruplo che non era ancora riuscito a nessun atleta. Ma c’è anche un altro elemento in cui Malinin eccelle: il backflip, il salto mortale all’indietro che fa spalancare gli occhi del pubblico. Il backflip, il salto mortale vietato per 50 anni. L’acrobazia che lo statunitense ha deciso di proporre anche nel corso di queste Olimpiadi invernali ha una storia travagliata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilia Malinin, il salto mortale che stupisce Milano Cortina – Foto

Il salto proibito di Ilia Malinin: a 21 anni è il nuovo dio del pattinaggio. Quel messaggio nascosto fra un quadruplo e l’altroTutto tecnica ed emozione, il 'Quad God' ('il dio dei quadrupli') ha assicurato l'oro agli Stati Uniti. La sua voce accompagna la musica: Iniziate da dove nessun sentiero è ancora stato tracciato ... quotidiano.net

Ilia Malinin sconvolge le Olimpiadi con il salto mortale all’indietro che era vietato da 50 anniIlia Malinin riporta in gara il salto mortale all'indietro vietato nel 1976 e vince l’oro nel Team Event con gli Stati Uniti: nessuno lo eseguiva in ... fanpage.it

Ilia Malinin entra nella storia alle Olimpiadi: riporta in gara il salto mortale all’indietro, vietato per quasi 50 anni, e trascina gli Stati Uniti all’oro nel Team Event. Un gesto spettacolare che ha riscritto i confini del pattinaggio artistico: https://fanpa.ge/aKh2D - facebook.com facebook

Un Novak Djokovic incredulo davanti all’esibizione di Ilia Malinin alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 x.com