Annuncio da Nagasaki al Sacrario dei caduti l' esposizione che omaggia il medico giapponese Takashi Paolo Nagai

È visitabile fino all’8 dicembre, al Sacrario dei Caduti in Corso Diaz, la mostra su Takashi Paolo Nagai, il medico giapponese sopravvissuto all’esplosione della bomba atomica su Nagasaki il 9 agosto del 1945, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario.L’esposizione - a cura del Centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Annuncio da Nagasaki", al Sacrario dei caduti l'esposizione che omaggia il medico giapponese Takashi Paolo Nagai

Inaugura sabato al Sacrario dei caduti di corso Diaz ’Annuncio da Nagasaki’, rassegna sul medico giapponese ferito dall’atomica del 1945 e morto nel ’50. Già prenotati 500 ragazzi delle scuole. - facebook.com Vai su Facebook

Ottanta anni fa la bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki. Al sacrario dei caduti "una mostra che dà speranza" - Presentata la mostra didattica con pannelli e cimeli organizzata a 80 anni di distanza dall'olocausto nucleare di Hiroshima e Nagasaki dal titolo "Takashi Paolo Nagai: annuncio da Nagasaki - Segnala forlitoday.it

