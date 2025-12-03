Annuncio da Nagasaki al Sacrario dei caduti l' esposizione che omaggia il medico giapponese Takashi Paolo Nagai
È visitabile fino all’8 dicembre, al Sacrario dei Caduti in Corso Diaz, la mostra su Takashi Paolo Nagai, il medico giapponese sopravvissuto all’esplosione della bomba atomica su Nagasaki il 9 agosto del 1945, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario.L’esposizione - a cura del Centro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
