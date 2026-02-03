Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano dal 22 al 23 febbraio

Dal 22 al 23 febbraio, Montepulciano ospita la 32ª edizione dell’Anteprima del Vino Nobile. L’evento torna nell’antica Fortezza, attirando appassionati e operatori del settore. Saranno due giorni di degustazioni e incontri dedicati alla prima Docg d’Italia, pronta a confermare il suo ruolo di protagonista nel panorama vinicolo.

(Adnkronos) – Pronta a tornare in scena la prima Docg d'Italia, il Vino Nobile di Montepulciano, e lo farà dal 22 al 23 febbraio con la trentaduesima edizione dell'Anteprima del Vino Nobile, in programma nell'antica Fortezza di Montepulciano con tanti contenuti pensati per gli appassionati e per gli operatori. Sarà una edizione da record con .

Alcuni scatti dalla masterclass “Pievi del Nobile: l’anima di Montepulciano”, tenutasi ieri in occasione di Wine & Siena. Un momento davvero speciale con un viaggio tra storia, identità e sfumature del territorio che rendono il Vino Nobile di Montepulciano unico - facebook.com facebook