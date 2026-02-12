Andrea Pucci lascia il palco di Sanremo 2026. La sua decisione di ritirarsi, annunciata solo ora, ha sorpreso molti. Il comico, noto per le sue simpatie di destra, aveva già attirato l’attenzione, e ora la sua uscita dal festival alimenta discussioni e polemiche. La motivazione ufficiale non è ancora chiara, ma il caso fa ancora parlare.

Continua a suscitare attenzione mediatica e politica il caso di Andrea Pucci, il noto comico considerato vicino alla destra, che ha deciso di fare un passo indietro dalla co-conduzione di Sanremo 2026. La notizia, diffusa nei giorni scorsi, ha immediatamente acceso un acceso dibattito sul ruolo dei comici e sulle pressioni politiche nel contesto del festival della canzone italiana più seguito. Il ritiro di Pucci, spiegano fonti vicine al conduttore e agli organizzatori, è stato una scelta autonoma e personale. Il comico avrebbe valutato la propria partecipazione alla luce delle polemiche che si erano scatenate sui social e nei media, legate alle sue posizioni politiche, e della necessità di affrontare il palco con serenità e leggerezza, come richiede l’evento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il vero motivo della rinuncia”. Pucci fuori da Sanremo, si scopre soltanto ora

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti fa sapere che Pucci non parteciperà più al festival di Sanremo.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: SpaceX e xAI, ecco il vero motivo per cui Musk ha unito le due società; Tutti pensano che il cane Hemi non tema il freddo e la neve. Il vero motivo è molto più doloroso; Il negoziato di pace non marcia. I giornali russi spiegano che è colpa dell'Europa; Emma Stone ha svelato il vero motivo per cui non è sui social: ecco di cosa ha paura.

Sfuriata della Regina: il vero motivo per cui si arrabbiò con Annie LeibovitzLa regina Elisabetta è ricordata per il senso del dovere, per la discrezione, per la perfetta adesione agli ideali e ai princìpi della Corona d’Inghilterra, ma anche per l’atteggiamento apparentemente ... ilgiornale.it

Grande Fratello, il vero motivo della lite tra Omer e Jonas: Floriana asfalta tutti. E Anita non torna piùA scatenare la discussione tra i due sarebbe stato un gesto banale: Omer ha aperto il forno dove stava cuocendo una pizza preparata da Jonas, gesto che il modello romano ha interpretato come una ... corrieredellosport.it

Il direttore artistico del Festival ha anche smentito alcune voci che sono circolate negli ultimi giorni: «Qualcuno ha scritto erroneamente che la modella Irina Shayk sostituisce Pucci, ma non è assolutamente vero: era già prevista, non sostituisce Pucci» facebook

Fatemi capire: se le minacce a Pucci sono gravi immagino che sia già stato attivato il tavolo di sicurezza in Prefettura a Milano, ci siano le denunce, sia stata attivata una tutela. Vero x.com