Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver ricevuto molte critiche nei giorni scorsi, il comico ha scelto di rinunciare all’offerta di essere co-conduttore. La sua decisione arriva in un momento di tensione e discussioni intorno alla manifestazione, che ora rischia di perdere uno dei volti noti annunciati in passato.

Andrea Pucci non sarà co-conduttore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Il comico, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha infatti rinunciato a partecipare alla kermesse musicale. Scopriamo insieme le sue parole e il perché della sua decisione. Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: il motivo. Qualche giorno fa, con un post sul suo profilo instagram, Carlo Conti aveva annunciato due nuovi co-conduttori per Sanremo. Due comici, amatissimi dai più giovani, che avrebbero portato la loro ironia sul palco dell’Ariston. Si tratta di Lillo (per la serata di mercoledì 25 febbraio) e Andrea Pucci (per quella di giovedì 26 febbraio). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026, perchè? Il motivo

Approfondimenti su Sanremo 2026

Andrea Pucci lascia il Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla co-conduzione di una serata a Sanremo 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Andrea Pucci rinuncia Sanremo 2026: «Insulti e minacce alla mia famiglia»

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Pucci rinuncia a Sanremo: Il termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno; Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo 2026, la sua risposta alle polemiche: Molti sopravvivono senza cervello; Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: E’ stato offeso e minacciato, odio inaccettabile; Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli boccia la scelta di Pucci: Complimenti a Carlo Conti.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche, ma ringrazia Conti e la RaiAndrea Pucci Rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancor ... rainews.it

Contro di me insulti e minacce, Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, deriva illiber...AGI - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio di Carlo Conti sulla presenza del comico milanese come co-conduttore della terza serata del Festival. Il cabar ... msn.com

IL CASO PUCCI E LA RINUNCIA A SANREMO | Giorgia Meloni: "Spaventosa deriva illiberale della sinistra” Il caos e le reazioni --> https://www.teleone.it/2026/02/08/insultato-andrea-pucci-rinuncia-al-festival-di-sanremo-per-meloni-spaventosa-deriva-illib facebook

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni. La telefonata di La Russa: ci ripensi ilsole24ore.com/art/sanremo-20… x.com