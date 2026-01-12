Il grande ritorno di George Clooney ai Golden Globe 2026 mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin
George Clooney torna ai Golden Globe 2026 dopo 11 anni, presentandosi al Beverly Hilton insieme alla moglie Amal Alamuddin. L’attore è candidato per il ruolo in
È uno dei ritorni più attesi dei Golden Globe: George Clooney torna dopo 11 anni, al Beverly Hilton, candidato per Jay Kelly di Noah Baumbach, mano nella mano con Amal Alamuddin. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: George Clooney ha fatto una promessa a sua moglie Amal Clooney: non bacerà mai più nessuna ragazza sul set. Ecco perché
Leggi anche: George Clooney con la moglie Amal e i figli ‘diventano’ francesi: la decisione del governo
George Clooney vuole rifare l’America grande. Scontro totale con Donald Trump; Clooney diventa francese. Trump: sopravvalutato. L'attore: a novembre l'America di nuovo grande; Questo grande film di George Clooney è un adattamento dell'Odissea, ma non tutti lo sanno; Clooney replica a Trump: America di nuovo grande, inizieremo a novembre.
George Clooney annuncia: "Per Ocean's 14 torneranno tutti, anche Brad Pitt e Matt Damon" - L'interprete di Danny Ocean ha confermato che il prossimo capitolo della saga sarà una vera e propria reunion del vecchio team. cinema.everyeye.it
Ocean’s 14: George Clooney richiama la banda di “vecchi, ma buoni” per un ultimo, leggendario colpo - Le riprese inizieranno nel 2026 ispirandosi al classico "Vivere alla grande". drcommodore.it
George Clooney anticipa il ritorno dei film di Ocean, rivelando nomi importanti del cast - Anche se George Clooney non sembra più interessato ai film dei grandi studi come un tempo, c'è una saga a cui tornerà nel prossimo futuro. gamereactor.it
Giorgia, il grande ritorno di una stella x.com
Sabato 10 Gennaio, ad una settimana dal grande ritorno eccoci sul @corriereromagna e @ilrestodelcarlino - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.