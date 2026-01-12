George Clooney torna ai Golden Globe 2026 dopo 11 anni, presentandosi al Beverly Hilton insieme alla moglie Amal Alamuddin. L’attore è candidato per il ruolo in

È uno dei ritorni più attesi dei Golden Globe: George Clooney torna dopo 11 anni, al Beverly Hilton, candidato per Jay Kelly di Noah Baumbach, mano nella mano con Amal Alamuddin. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il grande ritorno di George Clooney ai Golden Globe 2026, mano nella mano con la moglie Amal Alamuddin

Leggi anche: George Clooney ha fatto una promessa a sua moglie Amal Clooney: non bacerà mai più nessuna ragazza sul set. Ecco perché

Leggi anche: George Clooney con la moglie Amal e i figli ‘diventano’ francesi: la decisione del governo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

George Clooney vuole rifare l’America grande. Scontro totale con Donald Trump; Clooney diventa francese. Trump: sopravvalutato. L'attore: a novembre l'America di nuovo grande; Questo grande film di George Clooney è un adattamento dell'Odissea, ma non tutti lo sanno; Clooney replica a Trump: America di nuovo grande, inizieremo a novembre.

George Clooney annuncia: "Per Ocean's 14 torneranno tutti, anche Brad Pitt e Matt Damon" - L'interprete di Danny Ocean ha confermato che il prossimo capitolo della saga sarà una vera e propria reunion del vecchio team. cinema.everyeye.it