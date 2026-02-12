Il governo americano ha deciso di revocare alcune delle norme ambientali introdotte durante la presidenza Obama. Le nuove decisioni riducono le restrizioni sui gas serra, che erano state considerate una minaccia per la salute pubblica. La mossa ha scatenato reazioni contrastanti tra ambientalisti e imprese, mentre l’amministrazione promette di rivedere le regole in modo più flessibile.

Minato il complesso di leggi che fungeva da base per regolamentare i gas serra, ritenuti una minaccia per la salute. Gli Usa puntano sul massimo sviluppo energetico e in Ue il Green deal torna in discussione. Con un colpo di pennarello ha cancellato «la più grande truffa mai messa in atto a livello globale». Parola di Donald Trump, che così si era espresso appena eletto e poi nel settembre scorso all’assemblea generale dell’Onu a proposito del cambiamento climatico. E con lo stesso pennarello ha cassato Barack Obama e l’Endangerment Finding, il complesso delle cui ha poggiato per un quindicennio il luogo comune ambientalista secondo cui la fine del mondo era prossima a causa della CO2 e delle emissioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il tycoon revoca le derive verdi emanate sotto la presidenza Obama

