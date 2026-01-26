A Minneapolis, Alex Pretti, disarmato al momento della tragica sparatoria da parte di un agente del Border Patrol, ha suscitato riflessioni sulla sicurezza e sui valori americani. Barack Obama ha commentato che questi eventi mettono alla prova i principi fondamentali del paese. Le testimonianze e le reazioni evidenziano l’importanza di un’attenta analisi delle circostanze e delle politiche in materia di sicurezza e diritti civili.

Alex Pretti, l’uomo ucciso sabato da un agente del ‘Border Patrol’ a Minneapolis (Usa) non brandiva alcuna arma al momento della sparatoria. La deposizione, sotto giuramento, di due testimoni oculari, uno dei quali ha filmato l’accaduto, contraddice le affermazioni del Dipartimento della Sicurezza Nazionale secondo cui l’uomo sarebbe stato ucciso dopo essersi “avvicinato” agli agenti con una pistola semiautomatica. Il 37enne infermiere di terapia intensiva presso il dipartimento per i veterani non aveva precedenti penali e stava prendendo parte alle proteste seguite all’uccisione di Renee Good da parte di un agente dell’Ice all’inizio di questo mese, sempre nella metropoli del Minnesota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, le testimonianze: Alex Pretti era disarmato prima di essere ucciso. Obama: “I nostri valori sotto attacco”

Chi era Alex Pretti, ucciso dall'ICE a Minneapolis: "Era disarmato, stava aiutando una donna"

Minneapolis, Alex Pretti ucciso da un agente federale. Due testimoni oculari: "Era disarmato"

