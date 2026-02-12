Il turno in volante la febbre e la chiamata al 112

Questa mattina a Palermo la notizia ha fatto il giro della polizia. Il viceispettore Vincenzo Marcianò, 36 anni, è stato trovato morto nella sua casa ieri sera. La polizia sta indagando sulle cause, ma sembra che sia stato un infarto improvviso. Marcianò, conosciuto tra colleghi e amici, era in servizio di notte quando ha chiamato il 112, lamentando febbre alta. Poi, poche ore dopo, è stato trovato senza vita. La sua morte ha lasciato tutti scioccati, soprattutto chi lo conosceva bene.

Tragedia in Questura: Scomparso a 36 anni il Viceispettore Vincenzo Marcianò. Una figura della Polizia di Stato, il viceispettore Vincenzo Marcianò, è deceduto improvvisamente nella sua abitazione a Palermo ieri, 12 febbraio 2026. Il 36enne, originario di Reggio Calabria, lascia la moglie e due figlie. La sua morte ha destato profondo sgomento nella questura palermitana, dove prestava servizio nella Divisione anticrimine, e riapre il dibattito sulle condizioni di lavoro e la salute dei professionisti delle forze dell'ordine. Un Malore Improvviso Dopo il Turno in Volante. La tragedia si è consumata nell'abitazione di Marcianò, situata in corso Calatafimi a Palermo.

