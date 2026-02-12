Il turno con i colleghi la febbre e la chiamata al 112 | poliziotto muore in casa a 36 anni

Un poliziotto di 36 anni è morto in casa, lasciando la moglie e due bambine piccole. Si trovava a casa dopo aver fatto il turno con i colleghi, quando si è sentito male. La febbre alta lo ha portato a chiamare il 112, ma non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha sconvolto la questura di Palermo, che piange uno dei suoi.

Vincenzo Marcianò, nato a Reggio Calabria ma residente da tempo in Sicilia, era diventato viceispettore e lavorava nella Divisione anticrimine della questura palermitana. Lascia la moglie e due figlie. La salma è rimasta in casa in attesa che vengano effettuati alcuni accertamenti sanitari Se n'è andato a soli 36 anni, lasciando la moglie e due bambine piccole. Lutto per la questura palermitana che ieri ha perso uno dei suoi "figli". Vincenzo Marcianò, nato a Reggio Calabria ma da tempo residente a Palermo, è morto nel suo appartamento nella zona di corso Calatafimi. Ancora da chiarire le cause del decesso visto che, da quanto si apprende, non soffriva di alcuna patologia.

