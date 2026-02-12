Il turno in volante la febbre e la chiamata al 112 | poliziotto muore in casa a 36 anni

Un agente di polizia di 36 anni è morto in casa, lasciando la moglie e due bambine piccole. L’uomo, impegnato nel turno in volante, si è sentito male dopo aver fatto una chiamata al 112. La notizia ha sconvolto la questura di Palermo, che piange uno dei suoi.

Vincenzo Marcianò, nato a Reggio Calabria ma residente da tempo in Sicilia, era diventato viceispettore e lavorava nella Divisione anticrimine della questura palermitana. Lascia la moglie e due figlie. La salma è stata portata in obitorio in attesa di disposizioni sull'eventuale autopsia Se n'è andato a soli 36 anni, lasciando la moglie e due bambine piccole. Lutto per la questura palermitana che ieri ha perso uno dei suoi “figli”. Vincenzo Marcianò, nato a Reggio Calabria ma da tempo residente a Palermo, è morto nel suo appartamento nella zona di corso Calatafimi. Ancora da chiarire le cause del decesso visto che, da quanto si apprende, non soffriva di alcuna patologia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Polizia

A Bergamo, una pronta chiamata al 112 ha contribuito a prevenire un furto in appartamento in via Fontana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palermo Polizia

Argomenti discussi: Una voce nella notte, agente salva un’anziana fuori dall’orario di servizio: pronto un riconoscimento; È in edicola il nuovo numero di alVolante; Test a Sakhir - 1° turno Verstappen leader con la Red Bull; Ubriaco al volante fa un incidente e poi cerca di scappare: era agli arresti domiciliari.

COMPLIMENTI IL POLIZIOTTO SALVA UNA SIGNORA DI 95 ANNI UN ABBRACCIO ALLA SIGNORA DA PARTE NOSTRA Un gesto di coraggio e umanità che scalda il cuore. Rientrato a casa dal turno in volante, ha sentito una voce che chiedeva ai facebook