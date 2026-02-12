Il Tribunale di Milano condanna l' abuso di precariato Filt Cgil | Rivolgetevi al sindacato
Il tribunale di Milano ha condannato un caso di abuso di precariato, segnando un passo importante contro le pratiche irregolari nel settore. La decisione arriva mentre la Filt Cgil di Piacenza invita i lavoratori a rivolgersi al sindacato per difendere i propri diritti e contrastare le ingiustizie legate alla precarietà.
L ’utilizzo prolungato di lavoratori somministrati viola le norme europee. Accertato il diritto al contratto a tempo indeterminato. Karim Mansar (Filt Cgil Piacenza): «Basta lavoratori usati come merce, la stabilità è un diritto» La Filt Cgil di Piacenza segna un punto decisivo nella battaglia contro la precarietà strutturale nel settore della logistica. Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di un lavoratore impiegato per anni presso un primario hub logistico del piacentino, sancendo un principio fondamentale: la somministrazione di lavoro non può essere una condizione infinita.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
La situazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (Asacom) evidenzia un nuovo aspetto del precariato nel settore scolastico.
