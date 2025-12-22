Filt-Cgil anzianità di servizio di un lavoratore | soddisfazione per una pronuncia favorevole del Tribunale

Tempo di lettura: 3 minuti Un’importante affermazione dei diritti dei lavoratori arriva dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 13892025, pubblicata il 19 dicembre, con la quale il Giudice del Lavoro Dott..ssa Marina Campidoglio ha condannato Autostrade per l’Italia S.p.A. a riconoscere integralmente l’anzianità di servizio di un lavoratore, maturata durante anni di contratti a tempo determinato, ai fini degli scatti di anzianità e degli aumenti retributivi. Il ricorso, promosso con il sostegno della FILT-CGIL e curato dall’ Avvocato Pasquale Biondi, ha scardinato la prassi aziendale di azzerare l’anzianità pregressa al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

