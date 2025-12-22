Filt-Cgil anzianità di servizio di un lavoratore | soddisfazione per una pronuncia favorevole del Tribunale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Un’importante affermazione dei diritti dei lavoratori arriva dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 13892025, pubblicata il 19 dicembre, con la quale il Giudice del Lavoro Dott..ssa Marina Campidoglio ha condannato Autostrade per l’Italia S.p.A. a riconoscere integralmente l’anzianità di servizio di un lavoratore, maturata durante anni di contratti a tempo determinato, ai fini degli scatti di anzianità e degli aumenti retributivi. Il ricorso, promosso con il sostegno della FILT-CGIL e curato dall’ Avvocato Pasquale Biondi, ha scardinato la prassi aziendale di azzerare l’anzianità pregressa al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

filt cgil anzianit224 di servizio di un lavoratore soddisfazione per una pronuncia favorevole del tribunale

© Anteprima24.it - Filt-Cgil, anzianità di servizio di un lavoratore: soddisfazione per una pronuncia favorevole del Tribunale

Leggi anche: Reset, scatti di anzianità sospesi “illegittimamente”: il Tribunale dà ragione a un lavoratore

Leggi anche: Filt Cgil Sicilia e Filt Cgil Catania: SAC, governance in stallo, a rischio la stabilizzazione dei 300 lavoratori della SAC Service

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

filt cgil anzianit224 servizioSciopero generale CGIL/FILT: servizi TUA a rischio venerdì 12 Dicembre - TUA informa che la Federazione dei Trasporti FILT CGIL ha aderito allo sciopero generale proclamato dalla Confederazione Nazionale CGIL, per tutti i settori pubblici e privati, per la ... terremarsicane.it

Sciopero nazionale di 4 ore di bus, metro e tram - La seconda parte del turno per il personale operante su turno intermedio. rainews.it

Filt-Cgil: «Nessuna informazione sullo sciopero, grave mancanza di Brescia Trasporti e Brescia Mobilità» - Sciopero generale Cgil di venerdì 12 dicembre: secondo il sindacato le aziende del Tpl non hanno informato l’utenza come previsto dalla legge, rischiando di creare disagi evitabili ai cittadini. quibrescia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.