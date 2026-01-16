Il precariato infinito degli Asacom sindacato furioso | Politica fallimentare e promesse al vento

La situazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) evidenzia un nuovo aspetto del precariato nel settore scolastico. Nonostante le promesse, la stabilizzazione degli operatori che supportano gli studenti disabili rimane in sospeso, tra le continue tensioni politiche e il confronto parlamentare. Questa condizione di instabilità interessa migliaia di lavoratori, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire diritti e stabilità professionale.

