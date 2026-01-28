La Lega prova ad evitare lo ' strappo' con il generale Vannacci

La Lega cerca di frenare lo scontro con il generale Vannacci, dopo aver depositato il simbolo. Matteo Salvini prende tempo, aspettando di capire come si evolverà la situazione. Intanto, i dirigenti cercano di mantenere i rapporti e di evitare un allontanamento definitivo. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà un chiarimento o se la rottura sarà inevitabile.

AGI - Il giorno dopo la notizia del simbolo depositato da Roberto Vannacci, la Lega prende tempo. In attesa di capire quando vi sarà il chiarimento con Matteo Salvini – le ipotesi sono questo fine settimana o l'inizio della prossima – l'orientamento sembra essere quello di portare avanti un tentativo di 'contenere' le distanze e fare di tutto per evitare lo strappo. In questo senso vanno lette le parole che un dirigente tra i più vicini a Salvini come Claudio Durigon consegna ai taccuini dei cronisti che lo intercettano a Palazzo Montecitorio. "Vannacci è una grande risorsa per la Lega e la Lega è una grande risorsa per Vannacci", scandisce l'esponente leghista.

