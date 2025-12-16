Agguato al dirigente del ministero | non fu tentato omicidio aggressore condannato per lesioni e rapina

L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del ministero, è stato riqualificato come lesioni e rapina anziché tentato omicidio. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha condannato Giancarlo Santagati, ritenuto l'aggressore, per questi reati, chiarendo la natura dell'evento.

L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda non è stato un tentato omicidio. Almeno secondo il giudice per le indagini preliminari di Roma che ha riqualificato l'imputazione nei confronti di Giancarlo Santagati, ritenuto l'esecutore materiale dell'aggressione ai danni del dirigente del ministero.

