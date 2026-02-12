Il sogno confuso dell' aeroporto Tiziana Miceli | Mai fatto parte di alcuna commissione né ho partecipato a riunioni

L'avvocato Tiziana Miceli, moglie dell'ex ministro Angelino Alfano, rompe il silenzio e smentisce le parole dell'ex presidente della Provincia Eugenio D'Orsi. Miceli chiarisce di non aver mai fatto parte di alcuna commissione né di aver partecipato a riunioni su quel tema. La vicenda si anima intorno a un sogno

La moglie dell'ex ministro Angelino Alfano smentisce categoricamente le parole dell'ex presidente delle Provincia Eugenio D'Orsi. Lo stesso ex esponente dell'Mpa fa un passo indietro: "Sono trascorsi tanti anni, mi sono ricordato male. Mi scuso con tutti" Una smentita, netta e categorica, alle parole dell'ex presidente della Provincia Eugenio D'Orsi fatta dall'avvocato Tiziana Miceli, moglie dell'ex ministro Angelino Alfano. E un passo indietro, parlando di "ricordi confusi perché sono trascorsi tanti anni", mosso dallo stesso D'Orsi. L'ex esponente del Movimento per l'autonomia, a capo di quello che oggi è il Libero Consorzio comunale dal 16 giugno 2008 al 15 giugno 2013, intervistato da AgrigentoNotizie, ha raccontato le sue verità sul sogno spezzato dell'aeroporto di Racalmuto, ha fatto nomi e cognomi ed ha rievocato dinamiche politiche di circa 18 anni fa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Eugenio D'Orsi

Durante il secondo tempo dell’evento in piazza Nettuno, De Paz ha dichiarato di non aver partecipato, ritenendo gli interventi troppo di parte e politici.

I familiari di Cyane Panine, nota come la «ragazza con il casco» di Crans-Montana, denunciano la mancanza di informazioni e formazione sulla sicurezza riguardo al soffitto del bar, dove ha perso la vita nell'incendio di Capodanno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Eugenio D'Orsi

Argomenti discussi: Corpo in ombra: l'architettura dello sguardo nella nuova silloge di Giancarlo Stoccoro per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno; Juan Jesus fa il nostalgico: Dal VAR solo confusione. Rimpiango le domeniche delle polemiche.

Noto, città barocca - Foto di Tiziana Scriminaci Di Maio - facebook.com facebook