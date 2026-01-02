Il ’secondo tempo’ dell’evento De Paz | Non ho partecipato Interventi troppo di parte

Durante il secondo tempo dell’evento in piazza Nettuno, De Paz ha dichiarato di non aver partecipato, ritenendo gli interventi troppo di parte e politici. Secondo lui, i contenuti di questa fase distorcono l’obiettivo originale della manifestazione, differenziandosi dalla prima parte, più incentrata su temi condivisi e meno polarizzanti. Questa divergenza evidenzia le tensioni interne e le diverse interpretazioni sul senso e la metodo dell’evento.

L'appuntamento di piazza Nettuno è troppo politico, i suoi contenuti snaturano quelli della prima parte della manifestazione. Portare avanti posizioni molto nette può dare adito a divisioni. E tutto questo non è propriamente in linea con il significato della marcia della pace. Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna, poco prima dell'inizio dell'evento in piazza VIII agosto ha confermato quanto anticipato nei giorni scorsi, decidendo di non partecipare al 'secondo tempo' dell'evento organizzato dal Portico della Pace, coordinato dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza. Il numero uno degli ebrei bolognesi, in effetti, già si era espresso lamentandosi di non essere stato coinvolto nella definizione del programma, sottolineando anche la scelta "non condivisa" d'invitare il rabbino pacifista Jeremy Milgrom, cofondatore di Clergy for Peace, un'iniziativa interreligiosa, israelo-palestinese di cristiani, musulmani ed ebrei che lavorano per la giustizia e la pace in Medio Oriente: "Credo sarebbe stato corretto interpellare prima il rabbino di Bologna, Marco Del Monte".

