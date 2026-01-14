I familiari di Cyane Panine la ragazza con il casco del bar a Crans-Montana | Non è mai stata informata della pericolosità del soffitto né ha mai ricevuto alcuna formazione nel campo della sicurezza

I familiari di Cyane Panine, nota come la «ragazza con il casco» di Crans-Montana, denunciano la mancanza di informazioni e formazione sulla sicurezza riguardo al soffitto del bar, dove ha perso la vita nell'incendio di Capodanno. L'avvocato della famiglia sottolinea come l'accaduto abbia profondamente cambiato le loro vite, impedendo loro di celebrare nuovamente un ultimo dell’anno.

L'avvocato della famiglia della ragazza morta nell'incendio di Capodanno ricostruisce l'accaduto. «La nostra vita non sarà mai più la stessa, non festeggerò mai più un ultimo dell’anno. Mai», ha detto la madre in un’intervista televisiva a France 2. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I familiari di Cyane Panine, la «ragazza con il casco» del bar a Crans-Montana: «Non è mai stata informata della pericolosità del soffitto, né ha mai ricevuto alcuna formazione nel campo della sicurezza» Leggi anche: Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-Montana Leggi anche: Tragedia a Crans-Montana, identificata la giovane con il casco: è Cyane Panine Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, la famiglia difende la cameriera con il casco: “Cyane non ha colpe”; Cyane Panine, la famiglia difende la ragazza con il casco: «Voleva salvare i clienti, ma la porta era bloccata»; Crans-Montana, la verità dietro la “donna col casco”: chi era Cyane Panine e cosa non ha funzionato. L'Italia parte civile; Cyane Panine, la cameriera morta a Crans-Montana: «La sera della strage non avrebbe dovuto servire ai tavoli». Il giro del mondo in barca, la relazione con il «figlioccio» di Moretti. “Cosa le avevano detto i proprietari”. Crans-Montana, la verità sulla giovanissima cameriera morta nel rogo - MONTANA – Spacciata sui social per un diavolo nei video della notte dell’incendio, Cyane Panine, 24 anni, la cameriera morta nel rogo del lounge bar Le ... thesocialpost.it

Chi era Cyane Panine, la cameriera con il casco di Crans Montana che aveva le candeline scintillanti sullo champagne - L'avvocata: "Non ha colpe, non era formata sulla sicurezza" ... ilfattoquotidiano.it

Cyane Panine: chi è la "donna con il casco" morta nell'incendio di Crans-Montana. La famiglia respinge le accuse - Montana ed è la ragazza ripresa nei filmati che mostrano gli istanti prima del disastro. today.it

Cyane, 24 anni, lavorava come cameriera nel bar Le Constellation di Crans-Montana ed è una delle vittime del devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno. A cinque giorni dal disastro, il dolore dei familiari è ancora lacerante e si trasforma in rab facebook

Crans-Montana, la famiglia difende la cameriera con il casco: “Cyane non ha colpe” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.