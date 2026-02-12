Il sindaco Citterio | L’assistenza ai fragili è la sfida più difficile

Il sindaco Marco Citterio sottolinea con chiarezza che aiutare gli anziani rappresenta la sfida più complicata per il suo comune. In un’epoca in cui la popolazione invecchia, le politiche dedicate alle persone più mature richiedono più attenzione e risorse rispetto a quelle per i bambini. Citterio non ha dubbi: gestire i bisogni degli anziani è una battaglia più difficile, ma resta fondamentale per la comunità.

"Le politiche per gli anziani sono molto più problematiche rispetto all’attenzione per l’infanzia". Il sindaco Marco Citterio (foto) non ha dubbi sul fatto che l’invecchiamento della popolazione sia più impegnativo per chi amministra. "I bambini - spiega - al 99,9% dei casi hanno sempre una famiglia che li cresce. Poi ognuno può avere le sue difficoltà, però ci sono genitori e familiari che si occupano del piccolo. Molto spesso l’anziano oggi è anche una persona che soffre di solitudine perché o i figli sono lontani per lavoro o non hanno figli. Gestire una persona che ha comunque la prospettiva di vita medio lunga, fortunatamente con i progressi della medicina, ha delle problematiche serie con cui un sindaco si deve confrontare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È nato il nuovo dipartimento dedicato all'assistenza ai più fragili, con l'obiettivo di superare la frammentazione dei servizi.

