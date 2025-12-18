Nasce il nuovo dipartimento per l' assistenza ai più fragili | Sorpassare la frammentazione

È nato il nuovo dipartimento dedicato all’assistenza ai più fragili, con l’obiettivo di superare la frammentazione dei servizi. Un passo importante per rafforzare l’integrazione tra strutture territoriali, ospedaliere e socio-sanitarie, garantendo un supporto più efficace e coordinato alle persone più vulnerabili della comunità ferrarese. Un impegno concreto per costruire un sistema più unito e attento alle esigenze di chi ha più bisogno.

