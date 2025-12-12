Assistenza ai più fragili Fondi in arrivo

Imola riceve 89.717 euro per potenziare l’assistenza alle persone fragili, grazie al primo riparto del Fondo regionale caregiver. Questo contributo mira a rafforzare i servizi di supporto e assistenza, inserendosi in un più ampio piano regionale di tre milioni di euro previsto per il 2025, a beneficio delle famiglie e dei professionisti che si dedicano a questa delicata attività.

Imola riceve 89.717 euro per rafforzare il sostegno a chi assiste persone fragili. È il primo riparto del Fondo regionale caregiver, istituito lo scorso anno, che per il 2025 vale tre milioni per l’intera Emilia-Romagna. Il via libera della Giunta di Michele de Pascale definisce quattro priorità: rendere la rete di ascolto e intervento più capillare, informatizzare i processi, sperimentare il servizio di sollievo al domicilio e promuovere la tutela della salute e del benessere psico-fisico dei caregiver. Nel percorso di elaborazione delle linee guida sono state coinvolte associazioni delle persone con disabilità aderenti a Fish e Fand, rappresentanze dei caregiver, associazioni delle persone con demenza, Anci, sindacati, tecnici dei Comuni e delle Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it