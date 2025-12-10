Pallamano A Silver Il Romagna passeggia con i Girgenti Bianconi e Maistrello ok

Nel campionato di Pallamano A Silver, il Romagna si impone con un punteggio netto sui Girgenti, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra romagnola ha mostrato un gioco efficace e compatto, con performance significative di Bianconi e Maistrello. La partita si è conclusa con un risultato di 43-11, evidenziando la superiorità della formazione locale.

PALLAMANO ROMAGNA 43 GIRGENTI11 16 PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Mandelli, Bianconi 8, Lega 3, Mengoli, Parmeggiani 5, Tondini 3, Rotaru 3, Dall’Aglio, Zavagli 3, Ramondini, Barattini 6, Rinaldo 6, Bach 2, Nemeth, Ceroni 4. All. Di Matteo. GIRGENTI: B. Olguin, Padula, Vinti, Vaiana 1, Pace 4, Romero 1, R. Olguin 2, Scibetta, Loyola 1, J. Gelo 5, El Sabbagh 2, Randisi. All. C. Gelo. Arbitri: Daniele Testa e Gianluca Testa. Note: primo tempo 23-6. E’ stato un incontro senza storia quello tra la Pallamano Romagna e il Girgenti. I siculi lasciano il pallino del gioco agli arancioblù che recitano un lungo monologo costruito su tante rotazioni e sulle prestazioni positive di ogni giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallamano A Silver. Il Romagna passeggia con i Girgenti. Bianconi e Maistrello ok

