Faccetta nera e Bella ciao? La musica va ascoltata con le orecchie non con l’ideologia Parla il duo Il Musicologo

Il duo “Il Musicologo” evidenzia l’importanza di ascoltare la musica con attenzione, senza lasciarsi influenzare dall’ideologia o dai pregiudizi. Faccetta nera, Bella ciao e l’Inno di Mameli rappresentano pezzi con storie e contesti diversi, che meritano di essere compresi nel loro significato originale. La loro analisi invita a distinguere tra ascolto e interpretazione, promuovendo un approccio più consapevole e rispettoso alla musica.

Faccetta nera, Bella ciao e l’ Inno di Mameli. No, non stiamo mischiando gli spartiti, ma ci troviamo nel mondo del Musicologo. Parliamo di Stefano, il pianista, e Matt, il manager. Il duo di fratelli che sui social racconta attraverso il loro taglio personalistico la musica. Suoni, atmosfere e un viaggio nel passato che tanto indigna l’oggi. Quindi con le orecchie ripulite dai suoni di plastica e da certo ciarpame culturale che ci circonda abbiamo deciso di sederci davanti al loro pianoforte. E da questa posizione privilegiata ci siamo fatti raccontare cosa vuol dire sfidare le posizioni di comodo dell’algoritmo con l’ausilio delle note. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

