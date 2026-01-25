Il duo “Il Musicologo” evidenzia l’importanza di ascoltare la musica con attenzione, senza lasciarsi influenzare dall’ideologia o dai pregiudizi. Faccetta nera, Bella ciao e l’Inno di Mameli rappresentano pezzi con storie e contesti diversi, che meritano di essere compresi nel loro significato originale. La loro analisi invita a distinguere tra ascolto e interpretazione, promuovendo un approccio più consapevole e rispettoso alla musica.

Faccetta nera, Bella ciao e l’ Inno di Mameli. No, non stiamo mischiando gli spartiti, ma ci troviamo nel mondo del Musicologo. Parliamo di Stefano, il pianista, e Matt, il manager. Il duo di fratelli che sui social racconta attraverso il loro taglio personalistico la musica. Suoni, atmosfere e un viaggio nel passato che tanto indigna l’oggi. Quindi con le orecchie ripulite dai suoni di plastica e da certo ciarpame culturale che ci circonda abbiamo deciso di sederci davanti al loro pianoforte. E da questa posizione privilegiata ci siamo fatti raccontare cosa vuol dire sfidare le posizioni di comodo dell’algoritmo con l’ausilio delle note. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Faccetta nera e Bella ciao? La musica va ascoltata con le orecchie, non con l’ideologia». Parla il duo “Il Musicologo”

Leggi anche: Vannacci a Benevento, la Cgil lo accoglie con ‘Bella Ciao’

Campobasso, sulla pista di pattinaggio risuona “Faccetta nera”. Scoppia il caso, poi arrivano le scuse: «È partito inavvertitamente» – Il videoUn video diffuso dal Quotidiano Molise mostra l'esecuzione inaspettata di “Faccetta nera” alla pista di pattinaggio di Campobasso, scatenando polemiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Risuona 'Faccetta nera' alla pista di pattinaggio di Campobasso, il Comune: Ci scusiamo

Argomenti discussi: Imperterriti i fascisti grigi; Faceva cantare Faccetta Nera: scontro politico sulle nomine nei musei abruzzesi; MUSEI NAZIONALI D'ABRUZZO: E' POLEMICA SU NOMINE CDA, GIULI PIAZZA PRESIDE DI 'FACCETTA NERA'; Nomina nel cda dei musei archeologici di Chieti, D’Ambrosio: Beceri attacchi, ora denuncio.

Faccetta nera non è una canzone, è solamente una vera schifezzaDietro Faccetta nera non c’è folklore ma propaganda coloniale, razzismo e sessismo. Racconta il passato e smaschera il presente. ecointernazionale.com

Continuiamo a sentire Faccetta neraUn giostraio che ha suonato il famoso remix dance a Genova ha rianimato una polemica che prosegue da vent'anni ... ilpost.it

Parla la preside nominata dal ministro Giuli. Le critiche nate dopo la storia di “Faccetta Nera” fatta intonare ai bambini dell’Istituto comprensivo di Nereto durante una manifestazione per la Giornata della memoria #ilcentro - facebook.com facebook

Un errore è stato suggerire quella nomina. Un errore è stato il silenzio durante “Faccetta Nera”. Gli errori istituzionali non si cancellano: si riconoscono. x.com