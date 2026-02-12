il settore cresce e investe spazio a infrastrutture e cambiamenti strutturali

Il settore dei trasporti e della logistica in Emilia-Romagna cresce e si rinnova. Nel 2024, ci sono stati molti investimenti e incentivi per rafforzare le infrastrutture e rendere più flessibili le aziende. Il settore si muove, puntando a migliorare le condizioni di lavoro e a rendere più competitiva la regione.

di Paolo Caselli Il settore dei trasporti e della logistica in Emilia-Romagna, nel corso dell’anno 2024, è stato caratterizzato da incentivi strategici per attrarre investimenti, dal potenziamento infrastrutturale delineato nel Libro Bianco 2024 per rafforzare la competitività ed il rinnovo del CCNL logistica per un miglioramento delle condizioni lavorative e di flessibilità aziendale. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da miglioramenti ed espansioni dei centri logistici, in funzione dell’aumento degli acquisti e della crescita dell’ e-commerce. Nell’elenco delle Top500 rientrano 22 società (di cui un consolidato) operanti in settori di attività differenti quali trasporti di merci su strada, servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci e attività di spedizioni e operazioni doganali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it



