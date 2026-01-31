Bozzetti | Il settore fieristico è in crescita Siamo infrastrutture strategiche

La Fiera di Milano dice che il settore fieristico sta crescendo e si rafforza. Il presidente di Fondazione Fiera Milano spiega che, anche se il sistema vale attualmente 1,4 miliardi contro i 4 della Germania, ha tutte le potenzialità per diventare il numero uno in Europa. La strada sembra ancora lunga, ma i segnali sono positivi.

In una fase di profonda trasformazione del sistema fieristico, segnata da nuove sfide globali, competitività internazionale e dall’avvicinarsi di grandi eventi come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fiera Milano si conferma uno degli snodi strategici dell’economia italiana. Alla guida di Fondazione Fiera Milano c’è Giovanni Bozzetti, nonché presidente di Infrastrutture Lombarde, chiamato a interpretare questo passaggio cruciale e a delineare una visione di medio-lungo periodo per il futuro del sistema fieristico. Un percorso che prende avvio simbolicamente dalla Casa del Made in Italy, inaugurata insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in occasione di Mido, la rassegna internazionale dell’occhialeria in programma a Fiera Milano fino al 2 febbraio. 🔗 Leggi su Laverita.info

