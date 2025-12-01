Pnrr arriva l’ok della Commissione all’ottava rata Meloni | Realizzeremo cambiamenti strutturali duraturi
La Commissione europea – fa sapere Palazzo Chigi – ha comunicato la valutazione positiva al pagamento dell’ottava rata del PNRR dell’Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Con tale decisione, viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la notizia sottolineato che “L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata conferma che siamo in testa nell’attuazione del PNRR. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Dopo Forestami in 14 Comuni dell’hinterland arriva il Bosco Pnrr, una vera e propria infrastruttura verde diffusa, tante vene,... - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr, Palazzo Chigi: "Dalla Commissione Ue arriva l'ok al pagamento dell'ottava rata da 12 miliardi" - La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento dell'ottava rata del PNRR dell'Italia, pari a 12,8 miliardi di ... Riporta iltempo.it
Pnrr, via libera dall’Ue al pagamento dell’ottava rata da 12,8 miliardi. Meloni: confermato il primato dell’Italia - Tra i 32 obiettivi raggiunti, spiccano la digitalizzazione, il potenziamento della telemedicina e la tutela ambientale. Scrive milanofinanza.it
Pnrr: Foti, incremento investimenti per impianti biometano e auto a basso impatto - 'La bozza di revisione tecnica, sottoposta all'esame dell'odierna Cabina di regia, riguarda un insieme di proposte, relative principalmente alla settima rata ... Secondo ilsole24ore.com
Pnrr: Governo, inviata a Commissione Ue richiesta pagamento 8a rata da 12,8 mld - E' stata trasmessa oggi alla Commissione europea la richiesta di pagamento dell'ottava rata del Piano ... ilsole24ore.com scrive
Pnrr, il governo taglia e salva. Meno obiettivi e fondi spostati - Ma per non perdere neppure un euro della dote complessiva da 194,4 miliardi, come ... Segnala repubblica.it
Pnrr, via libera dell’Ue al pagamento della settima rata all’Italia: oltre 18 miliardi in arrivo - Il ministro Foti sottolinea il primato italiano nell'attuazione del Pnrr e il rispetto del cronoprogramma. Da milanofinanza.it