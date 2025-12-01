Pnrr arriva l’ok della Commissione all’ottava rata Meloni | Realizzeremo cambiamenti strutturali duraturi

La Commissione europea – fa sapere Palazzo Chigi – ha comunicato la valutazione positiva al pagamento dell’ottava rata del PNRR dell’Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. Con tale decisione, viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello europeo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato la notizia sottolineato che “L’approvazione da parte della Commissione europea del pagamento dell’ottava rata conferma che siamo in testa nell’attuazione del PNRR. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi previsti, un risultato riconosciuto a livello europeo che dimostra la solidità del nostro impegno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

