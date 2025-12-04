Inaugurazione della mostra dedicata all’Us Avellino | 1912 Storia di una passione
“1912. Storia di una passione”: è il titolo della mostra dedicata all’Us Avellino che si inaugura domani – venerdì 5 dicembre – alle ore 17,00, presso l’hub di Palazzo Caracciolo-sede della Provincia. Un percorso unico tra sport, cultura e identità del territorio. Oltre un secolo di emozioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le immagini dell'inaugurazione della mostra fotografica “ , ”, dedicata a 11 atleti di Juventus One. Tutte le informazioni per visitare la mostra alla Continassa ? juve.it/J-One-Exhibiti… Vai su X
Inaugurazione Mostra Il Giardino delle Meraviglie dedicata a Joan Miró - Sala Mostre Palazzo Dosi - Fondazione Varrone - facebook.com Vai su Facebook
Cantico delle Creature: Fondazione Frate Sole, sabato inaugurazione di una mostra dedicata a p. Ruggeri - In occasione dell’anniversario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi e nel centenario della nascita di padre Costantino Ruggeri, la Fondazione Frate Sole invita all’inaugurazione della ... Scrive agensir.it
La mostra dedicata a Luino. Un evento anche politico - L’inaugurazione ha segnato la prima uscita della neo assessora alla cultura. Segnala lanazione.it
Diocesi: Pordenone, sabato inaugurazione di una mostra dedicata al vescovo Pietro Nonis presso il Museo di arte sacra - Verrà inaugurata sabato 4 ottobre a Pordenone, presso il Museo diocesano d’arte sacra, una mostra dedicata al vescovo Pietro Giacomo Nonis, a undici anni dalla morte e a 75 dalla sua ordinazione. Segnala agensir.it