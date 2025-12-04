Inaugurazione della mostra dedicata all’Us Avellino | 1912 Storia di una passione

Avellinotoday.it | 4 dic 2025

1912. Storia di una passione”: è il titolo della mostra dedicata all’Us Avellino che si inaugura domani – venerdì 5 dicembre – alle ore 17,00, presso l’hub di Palazzo Caracciolo-sede della Provincia. Un percorso unico tra sport, cultura e identità del territorio. Oltre un secolo di emozioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

inaugurazione della mostra dedicata all8217us avellino 1912 storia di una passione

© Avellinotoday.it - Inaugurazione della mostra dedicata all’Us Avellino: “1912. Storia di una passione”

