50 artisti in mostra al Magazzino del Sale per la 24esima edizione del Festival delle arti
Venerdì 9 gennaio alle 18:30 si inaugura al Magazzino del Sale “Torre” di Cervia la 24ª edizione del “Festival delle arti”, intitolata “Il Volto dell’artista”. L’esposizione, aperta fino al 1 febbraio, presenta le opere di 50 artisti provenienti da diverse realtà italiane e internazionali, offrendo un’occasione di confronto e scoperta nel contesto della tradizionale rassegna culturale.
Inaugura venerdì 9 gennaio alle 18:30 "Il Volto dell'artista", 24^ edizione della mostra del "Festival delle arti", aperta fino al 1 febbraio negli spazi del Magazzino del Sale "Torre" di Cervia. Curata da Silvana Costa, in collaborazione con il Comune di Cervia, l'esposizione ospita le opere di.
