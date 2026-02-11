stem e scienze della vita la forza delle donne

Nelle università italiane, le donne stanno conquistando sempre più spazio nelle facoltà di scienze della vita e STEM. In molti campus si vedono più studenti femmine che in passato, e le loro scelte iniziano a cambiare il volto di questi settori. Le ragazze dimostrano determinazione e voglia di mettersi in gioco, anche se ancora ci sono ostacoli da superare. La presenza femminile sta crescendo piano piano, portando con sé un cambiamento che si fa vedere, anche se in modo silenzioso.

In silenzio molte cose sono cambiate sul fronte dell’impegno femminile nelle materie Stem (science, technology, engineering, mathematics). L’Italia è nella Top 10 dell’Ue per quota di donne sul totale dei laureati in discipline Stem e Life Sciences (dati Eurostat), con una percentuale del 40%, superiore a Francia (35%), Germania (29%) e Spagna (28%) e alla media europea del 34,6%. Non solo: il nostro è anche il terzo Paese Ue per numero complessivo di laureati in Stem e Life Sciences. A sottolinearlo, in occasione della Settimana Italiana delle discipline Stem e in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, è Farmindustria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il settore delle scienze della vita, che comprende la farmaceutica e le biotecnologie, riveste un ruolo fondamentale per il sistema sanitario e l’economia italiana.

La Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza si è aperta con una sorpresa a Napoli Est.

