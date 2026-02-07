Martedì prossimo, gli studenti delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado incontreranno il regista Manlio Castagna al De Micheli. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo del cinema attraverso un appuntamento che promette di essere interessante e coinvolgente.

Gli studenti delle classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado, martedì 10 febbraio, saranno accompagnati nel magico mondo del cinema da Manlio Castagna (nella foto). Lo sceneggiatore, regista, scrittore e critico cinematografico sarà, infatti, ospite del ciclo di incontri “Leggere attraverso le immagini”, inserito nel Piano dell’Offerta formativa 2025-2026 rivolto alle scuole e proposto dal Comune di Copparo in collaborazione la Biblioteca comunale “Anne Frank”. Quest’anno il progetto proposto dalla biblioteca si focalizza su modalità di lettura differenti: non solo attraverso la parola, ma anche attraverso le immagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manlio Castagna al De Micheli. Il regista martedì tra gli studenti

Approfondimenti su Manlio Castagna

Sabato al Teatro De Micheli di Copparo si terrà lo spettacolo “Alieni in laguna”, interpretato dall’attore Pennacchi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Manlio Castagna

Argomenti discussi: Manlio Castagna al De Micheli. Il regista martedì tra gli studenti; Bibbiena, arriva il Festival del libro: la quinta edizione è anche itinerante; Tornano le conferenze online dei vincitori del Premio Acqui Storia; Partito il conto alla rovescia per il Festival del Libro di Bibbiena.

Intervista al regista Manlio Castagna regista di I Love Lucca Comics & GamesIl film-evento è stato presentato nella sezione Freestyle Arts della Festa del Cinema di Roma 2025 e sarà distribuito in oltre 300 cinema il 10, 11 e 12 novembre da I Wonder Pictures, in ... corrieredellosport.it

Wondercinema. Manlio Castagna svela i segreti della settima arte al Teatro Alfieri e al SupercinemaUn corso destinato a genitori, insegnanti, bibliotecari e a chiunque voglia avvicinare i giovani al cinema di qualità; in cattedra un docente d’eccezione, Manlio Castagna: sceneggiatore, regista, ... toscanalibri.it

Manlio Castagna (@manliocastagnaofficial) facebook