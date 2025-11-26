Michele Guardì comportamenti intollerabili dietro le quinte | il sindacato contro il regista dei Fatti Vostri

A qualche giorno di distanza dall'episodio che ha visto Michele Guardì riprendere a muso duro l'arredatrice de I Fatti Vostri nel bel mezzo della diretta di Rai 2, arriva un duro comunicato da parte di FISTel CISL (Federazione sindacale della Cisl che associa i lavoratori della informazione. 🔗 Leggi su Today.it

