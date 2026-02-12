Il raddoppio della ’Senese’ Spuntano reperti archeologici E i lavori slittano di almeno sei mesi

Il cantiere della 'Senese' rallenta ancora, e i lavori per il raddoppio tra Grosseto e Siena si fermano di nuovo. Sono stati trovati reperti archeologici lungo il percorso, e questo ha causato uno slittamento di almeno sei mesi. La data di consegna prevista per il 2026 ora sembra lontana, e si dovrà aspettare ancora prima di vedere la strada completamente rinnovata.

Grosseto, 12 febbraio 2026 – Il completamento della Due Mari slitta al prossimo anno. Le previsioni di completare entro il 2026 il raddoppio degli ultimi due lotti rimasti ancora a una corsia, nel tratto tra Grosseto e Siena, si è rivelata ancora una volta troppo ottimistica, a quanto pare. Ma la 'colpa' stavolta arriva da lontano. Decisamente lontano. Ad aver ritardato i lavori sul lotto 9, infatti, quello che in pratica percorre il tratto delle 'Risaie', è stata una serie di rinvenimenti archeologici che hanno richiesto l'intervento della Sovrintendenza con l'inevitabile rallentamento delle operazioni in corso.

