Altro colpo dei Monuments Men | ritrovati sei reperti archeologici scomparsi da almeno due secoli

I Monuments Men hanno recuperato sei reperti archeologici, tra cui un’antica urna romana scomparsa da oltre due secoli. Il ritrovamento si è verificato a Monza, presso il sito che in futuro diventerà il Palazzo del Senato. Questa scoperta rappresenta un importante passo nella tutela del patrimonio storico e archeologico italiano, contribuendo a ricostruire un passato spesso perduto nel tempo.

Monza, 15 gennaio 2026 – C'era anche un'antica urna romana sparita almeno due secoli fa da quello che sarebbe diventato il Palazzo del Senato. Altro colpo dei Monuments Men di Monza, i carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale, specializzati in recuperi di enorme valore artistico e archeologico. Sei reperti archeologici di straordinario valore culturale, databili tra la tarda età repubblicana e la tarda antichità (I sec. a.C. -V sec. d.C.), sono stati infatti restituiti alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia. Questi tesori, scomparsi alla fine del XIX secolo, sono stati riportati alla luce grazie all’attività investigativa dei carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e grazie a una lunga e attenta ricerca condotta dalla Soprintendenza con l’ausilio di esperti esterni del settore archeologico ed epigrafico antico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

