Dagli scavi nel cantiere privato spuntano possibili reperti archeologici | In corso le verifiche

Durante gli scavi per la costruzione di un nuovo edificio nella Garbatella sono stati rinvenuti possibili reperti archeologici. Attualmente, le autorità stanno conducendo verifiche per valutare l'importanza storica di quanto trovato, mantenendo alta l'attenzione sul sito e sulle future attività di indagine.

