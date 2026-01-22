Addio a David Thomas lo storico ‘Gioielliere della Corona’ | l’incontro con la famiglia reale

Se ne va David Thomas, noto come il ‘Gioielliere della Corona’. Ha lavorato a stretto contatto con la famiglia reale, realizzando e restaurando preziosi simboli di monarchia. La sua esperienza e il suo contributo hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo dei gioielli ufficiali. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il patrimonio culturale e storico della corona britannica.

(Adnkronos) – Tagliò un anello dal dito di Carlo III, lucidò i Gioielli della Corona con il sapone, realizzò fedi nuziali reali, inventò i gioielli di Diana e appuntò le onorificenze sulla bara della Regina Madre. Il Gioielliere della Corona, David Thomas, morto lo scorso 18 gennaio all'età di 83 anni, era sempre dietro le.

