80 anni di Legacoop Romagna | festa conclusiva con Roberto Mercadini e lo storico Tito Menziani
Legacoop Romagna porta a conclusione le celebrazioni relative all'ottantesimo anniversario con un ultimo appuntamento. Venerdì 5 dicembre, a Palazzo Sidera di Forlì, vengono ospitato gli oltre 200 cooperatori di tutta la Romagna per un evento che chiude il programma promosso dalla cooperativa per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
