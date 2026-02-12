Il quartiere Santa Rita guarda avanti | C' è tanto di bello qui venite tutti alla festa di Carnevale

Il quartiere Santa Rita si prepara a festeggiare il Carnevale. Gli abitanti invitano tutti a partecipare, sottolineando come il quartiere sia vivo e ricco di persone che lo amano e lo curano ogni giorno. Non si fermano di fronte alle difficoltà e vogliono mostrare il volto bello di Santa Rita, fatto di gesti semplici ma significativi. La festa si presenta come un’occasione per riunire la comunità e celebrare insieme.

Il popoloso rione di Lanciano cerca di superare i recenti fatti di cronaca: parrocchia, associazione e commercianti uniti organizzano sabato 14 febbraio tante attività e occasioni di divertimento per Carnevale «Noi non ci fermiamo e andiamo avanti. Il volto bello del quartiere Santa Rita c'è con la tanta brava gente che lo vive, lo ama, lo anima e lo cura con gesti di bellezza quotidiana». Con queste parole il parroco della chiesa Spirito Santo, don Nicola Giampietro, e la presidente di Omnis Terra, Lidia Favia, annunciano la quarta edizione del "Grosso Grasso Carnevale", una festa che quest'anno assume contorni ancora più vividi alla luce dei recenti episodi di violenza e prevaricazione – l'ultimo ieri, 11 febbraio - che hanno scosso la popolazione.

