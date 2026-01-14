Porta forzata e vetri in frantumi | vandalizzato chiosco al quartiere Santa Rita

Un chiosco nel quartiere Santa Rita è stato vandalizzato, con porta forzata e vetri in frantumi. La segnalazione, proveniente da piazza Pertini, descrive danni evidenti e il gazebo già aperto da giorni. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nel quartiere.

