Porta forzata e vetri in frantumi | vandalizzato chiosco al quartiere Santa Rita
Un chiosco nel quartiere Santa Rita è stato vandalizzato, con porta forzata e vetri in frantumi. La segnalazione, proveniente da piazza Pertini, descrive danni evidenti e il gazebo già aperto da giorni. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e sicurezza nel quartiere.
"Hanno spaccato tutto, vetri dappertutto, gazebo già aperto da giorni". La segnalazione arriva da piazza Pertini, nel quartiere Santa Rita. A denunciare la situazione è sui social una cittadina, che su un gruppo di quartiere del Municipio IV ha pubblicato alcune foto. Nelle immagini si nota uno. 🔗 Leggi su Baritoday.it
