Sfondano un muro e rubano il rinfresco per la festa di carnevale del quartiere

Due uomini hanno sfondato un muro e forzato una finestra nella sede del comitato di quartiere. Sono entrati di nascosto e hanno rubato tutto il rinfresco preparato per la festa di Carnevale. I volontari avevano appena sistemato tutto, ora sono senza cibo e bevande per l’evento. La polizia sta indagando sui responsabili.

Hanno forzato una finestra e sfondato un muro per accedere nella sede del comitato di quartiere, dopodiché hanno portato via tutto il rinfresco preparato dai volontari per la festa di Carnevale. I ladri hanno colpito la comunità cittadina di Dragona, a Roma sud.

