Rubato pulmino usato per trasportare ragazzi disabili | Non è solo un furto è una ferita alla speranza

Questa mattina, la nostra cooperativa ha subito il furto del pulmino utilizzato per il trasporto dei ragazzi con disabilità. Un gesto che ferisce non solo il nostro operato, ma anche la speranza di chi si affida ai nostri servizi ogni giorno. La perdita di questo mezzo rappresenta un danno significativo per la possibilità di garantire assistenza e inclusione alle persone più vulnerabili.

"Questa mattina la nostra cooperativa è stata colpita da un gesto che ci ha profondamente scossi. È stato rubato il pulmino di LAB 360, un mezzo fondamentale per i nostri ragazzi con disabilità". A dichiararlo è Antonella Radicelli, presidente della cooperativa Idee in Movimento e dello spazio.

Il furto che indigna: rubato il pulmino ai ragazzi di Villa Silvia

A Roccapiemonte, è stato rubato il pulmino di Villa Silvia, centro di riabilitazione per ragazzi con disabilità. Un episodio che rappresenta un danno anche simbolico, poiché mette in difficoltà le attività e il sostegno offerti a bambini e famiglie. La comunità si unisce nel cordoglio e nell’appello affinché si possa ritrovare il veicolo e garantire continuità ai servizi.

Rubato il pulmino dei ragazzi disabili di LAB 360: “Una ferita alla speranza” - Era successo oltre un anno fa ad una associazione di atleti disabili, ora viene colpita una cooperativa sempre di ragazzi disabili. blogsicilia.it